L’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo à la TV > Pour l’occasion de son nouveau numéro, l’émission Des Racines et des Ailes fait voyager le téléspectateur et propose une découverte du Massif central. Sachez qu’il est possible de regarder l’émission Des Racines et des Ailes en vidéo sur France 3, dès 21 heures ce mercredi 8 novembre.

Pour sa nouvelle diffusion, l’émission Des Racines et des Ailes fait voyager les téléspectateurs dans le Massif central, notamment en compagnie de Christian Laporte, architecte du patrimoine, qui entame un survol en avion des plus beaux châteaux de l’Auvergne. Son périple commence alors à Effiat, situé dans le Puy-de-Dôme. Atypique, ce château parvient à mêler avec brio, l’architecture du Nord de la France et l’emploi de pierres de Volvic.

Regarder Des Racines et des Ailes en vidéo sur France 3 : Reportage sur le Massif Central en replay sur France Télévisions

La soirée se poursuit plus au sud, où l’on retrouve le château de Ravel, une forteresse qui servit notamment au décor du film les choristes. Au cours de l’émission Des Racines et des Ailes consacrée au Massif central, le téléspectateur pourra également faire la connaissance de passionnés de leur région, comme Céline Golfier, une éleveuse qui accorde beaucoup d’importance au bien-être de ses vaches.

Vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes en vidéo sur la chaîne France 3, à partir de 21 heures ce 8 novembre à la TV. Sachez que le reportage sur le Massif central sera ensuite disponible en replay sur le site de France Télévisions sur Internet.

