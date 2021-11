Nouveau reportage de Capital sur M6 à la télévision > Pour cette nouvelle diffusion de l’émission Capital sur la chaîne M6, l’on retrouve plusieurs reportages sur le sujet du Made in France. L’émission Capital sur le Made in France est à voir en vidéo sur la chaîne M6, dès 21 heures ce dimanche 5 novembre.

Ce soir, place au Made In France dans Capital. Et début de la soirée, l’on retrouve un sujet sur les chaussettes, et cette lutte face à la Chine. La ville de Datang, située en Chine, fournit pas moins d’un tiers de la production mondiale de chaussettes, avec près de huit milliards de paires. Face au géant Chinois, et dans un marché de presque 600 millions d’euros rien que l’an passé, comment les entreprises dédiées au Made in France peuvent-elles résister ?

L'émission Capital sur le Made in France en vidéo sur M6 : Documentaire en replay sur 6Play

S’en suit un portrait, le portrait de Christian Taquard, un autodidacte sexagénaire qui a relancé l’entreprise Bretonne Gavotte, qui produit une crêpe dentelle. Enfin, Capital met en avant les arnaques et met en garde contre celles-ci. En effet, les produits du terroir sont les principales cibles des fraudeurs, puisque le Made in France est devenu un argument commercial de taille, et de poids.

Sachez que l'émission Capital sur le Made in France est à regarder en vidéo sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce dimanche 5 novembre. Sachez que le documentaire est aussi à voir en replay sur 6Play sur Internet, une fois la diffusion TV terminée.

