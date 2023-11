L’émission Koh-Lanta Fidji et le nouvel épisode en vidéo à la TV sur TF1 > Ce soir, place à un nouvel épisode inédit de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Après la réunification, les premières tensions et stratégies font leur réelle entrée dans le quotidien des candidats. Le nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji est à voir en vidéo sur TF1, à partir de 21 heures ce vendredi 3 novembre 2017.

Une nouvelle semaine vient de s’écouler sur le campement des deux tribus réunifiées et le moins que l’on puisse dire, c’est que les esprits commencent à se tourner vers les plus belles des stratégies. Alors que l’on retrouve toujours un choc des générations entre les jeunes et les anciens, les jeunes, justement, se sentent clairement menacés, surtout en infériorité numérique. Pour l’occasion, les jeunes ont lancé une opération de bluff sur le camp de la tribu des blancs ; ce coup de poker réussira-t-il ? Rien n’est sûr.

Le nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji à voir en vidéo sur TF1 et en replay sur MyTF1

Au cours de cet épisode, de nouvelles épreuves physiques donnent des complications aux survivants, déjà en mauvaise condition physique suite à des conditions de vie difficiles. La fin de la compétition approche désormais à grands pas, et certaines tensions pourraient bien faire céder les pactes établis jusqu’à présent.

Sachez que le nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji est à voir en vidéo sur TF1, dès 21 heures ce 3 novembre 2017, mais également en replay sur MyTF1 sur Internet, une fois la diffusion du nouvel épisode terminé.

J’aime ça : J’aime chargement…