Un nouvel épisode inédit de l’émission Cauchemar en cuisine sur M6 à la télévision > Ce soir, la chaîne M6 bouleverse une nouvelle fois ses programmes et propose aux téléspectateurs, un épisode inédit de son émission Cauchemar en cuisine. Direction Bléré pour l’occasion. Vous pouvez voir Cauchemar en cuisine à Bléré en vidéo sur M6, à partir de 21 heures ce jeudi 2 novembre.

L’affaire Gilbert Rozon ; juré de l’émission La France à un Incroyable Talent et accusé d’agressions sexuelles, aura fait grand bruit. Dès lors, la chaîne M6 préférera déprogrammer temporairement son émission très attendue, et livrer, à la place, un nouvel épisode inédit de son émission Cauchemar en cuisine. Avant de retrouver les phases finales de La France à un Incroyable Talent sans Gilbert Rozon dès le jeudi 23 novembre, place à une nouvelle tentative de sauvetage de Philippe Etchebest, du côté de Bléré, en Indre-et-Loire.

Voir Cauchemar en cuisine à Bléré en vidéo sur M6 : Replay émission Philippe Etchebest en streaming sur 6Play

Ici, Sylvie et sa fille, Amandine, ont fait appel au chef pour tenter de sauver leur crêperie. C’est après une longue expérience de serveuse, que Sylvie a racheté cette crêperie il y a deux ans, avec comme objectif, avoir sa propre affaire et offrir un emploi à sa fille, qui travaille aujourd’hui en salle. Depuis quelques mois, néanmoins, la situation de l’établissement est catastrophique. Le chiffre d’affaires ne cesse de dégringoler et les clients désertent le restaurant. Incapable de payer un cuisinier, c’est Sylvie ; qui n’a aucune formation, qui a été obligée d’enfiler un tablier, de quoi réserver bien des surprises à Philippe Etchebest.

Il est possible de voir Cauchemar en cuisine à Bléré en vidéo sur M6, dès 21 heures ce 2 novembre. Le replay de l’émission avec Philippe Etchebest est aussi à regarder en streaming sur 6Play, sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook