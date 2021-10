Le documentaire Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants à la télévision en vidéo > Ce soir, la chaîne France 3 propose aux téléspectateurs, une immersion rare au plus près des pachydermes, pour un voyage dépaysant. Vous pouvez voir Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants sur France 3 en vidéo, dès 21 heures ce 30 octobre.

C’est en compagnie de Chanee, son ami soigneur et grand protecteur des gibbons, que l’humoriste Muriel Robin part à la rencontre des éléphants du Kenya, en Afrique Orientale. Une fois sur place, ils font la connaissance des défenseurs des pachydermes, ces mammifères menacés d’extinction. De nos jours, pas moins d’un éléphant est tué par balle par des braconniers toutes les quinze minutes.

Voir Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants sur France 3 en vidéo : Replay documentaire sur France Télévisions

C’est après avoir passé quelques jours dans la Savane ; notamment pour tenter de comprendre l’univers de ces animaux imposants, que Muriel Robin et Chanee se rendent à la fondation Sheldrick, un orphelinat situé pas loin de Nairobi, la capitale. Ici, l’établissement recueille et élève les éléphanteaux avant de les remettre en liberté. Muriel rejoint alors l’équipe d’Edwin, le patron des Keepers ; ces parents d’adoption, et ira même jusqu’à se prendre d’affection pour un éléphanteau blessé à la trompe.

Sachez que vous pouvez voir l’émission Muriel Robin et Chanee sur la terre des éléphants sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 30 octobre 2017. Le replay du documentaire sera ensuite disponible sur le site de France Télévisions, lorsque l’émission sera terminée.

