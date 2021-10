Le concert 300 chœurs chantent les grands airs lyriques à voir à la TV > Pour une soirée totalement inédite sur la chaîne de télévision France 3, la programmation permet aux téléspectateurs de découvrir un concert évènement. 300 chœurs chantent les grands airs Lyriques à voir sur France 3, dès 21 heures ce 27 octobre.

Ce soir, de nombreux artistes de la scène Française viennent relever le défi d’interpréter les plus grands airs du répertoire lyrique et de l’opéra, sur la piste de l’Académie Fratellini, le tout, en prenant la place des animateurs. Dans ce show exceptionnel et sur-mesure, chaque chanteur s’est associé à un chœur pour offrir des versions inédites de ces airs. Pour l’occasion, l’on retrouve alors Roberto Alagna, Vincent Niclo, Nolwenn Leroy, Arielle Dombasle, Elisabeth Vidal, Serge Lama, Hélène Ségara, Dave, Natasha St-Pier, Les Prêtres, Patrick Fiori, Amaury Vassili, Les Stentors, Chimène Badi, Julie Zenatti, New Poppys, Lisa Angell, Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Gloria et Nemo Schiffman.

300 chœurs chantent les grands airs lyriques sur France 3 : Voir le concert en vidéo et replay

Au cours de la soirée, l’occasion sera parfaite de découvrir sous un jour nouveau, Toréador, L’amour est un oiseau rebelle, Vivo per lei, Funiculi Funicula, Ave Maria ou encore Ode à la joie, pour ne citer que ces titres, et une association des chanteurs avec de nombreux chœurs, comme le Chœur symphonique de Paris, le Chœur de l’Armée française, le Chœur de Pierre, Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, le Chœur du Studio International, le Chœur sans frontières, Les Petits Chanteurs d’Asnières et le Chœur Rick Odums.

L’évènement 300 chœurs chantent les grands airs lyriques est à regarder sur France 3, à partir de 21 heures. Vous pouvez également voir le concert en vidéo et replay sur Internet, plus tard dans la soirée.

