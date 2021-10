Aventures de médecine, le nouveau documentaire à voir sur France 2 à la télévision > Pour cette nouvelle soirée, la chaîne France propose aux téléspectateurs un numéro inédit du documentaire Aventures de médecine, avec une mise en avant des vétérinaires. Vous pouvez voir le documentaire Aventures de médecine des vétérinaires en action en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures.

Dès l’entame du documentaire Aventures de médecine, Huan Huan et Yuan Zi ont l’honneur d’annoncer la naissance de Mini Yuan Zi, le premier bébé panda né en France, et plus précisément dans le ZooParc de Beauval. Mini Yuan Zi doit la vie à une petite équipe de vétérinaires talentueux et dévoués, qui sont à l’origine de cette aventure médicale extraordinaire, de la première échographie à la perte des eaux. Et c’est ça que tente de mettre en lumière ce nouveau documentaire d’Aventures de médecine, des étapes hors normes, et d’autres défis de taille.

Voir le documentaire Aventures de médecine des vétérinaires en action en vidéo sur France 2

À Beauval, les professionnels utilisent alors une imprimante 3D pour reconstituer le bec arraché d’un cacatoès, et ils sont également les premiers à avoir créé une banque mondiale de semences d’éléphants sauvages ; une initiative de reproduction très efficace, même si, à l’heure actuelle, la méthode de reproduction classique continue de faire ses preuves.

Sachez qu’il vous est possible de voir le documentaire Aventures de médecine des vétérinaires en action en vidéo sur France 2 à la télévision, dès 21 heures ce mardi 24 octobre 2017. Vous pourrez également voir le documentaire en replay sur Internet, au cas où vous n’avez pas pu être devant votre poste lors de la diffusion de l’émission.

