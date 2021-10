Les infos jeux-vidéo, avec une mise en avant de Nintendo et des ventes de jeux-vidéo les plus prolifiques en France > Pour ce nouveau week-end qui commence, certaines informations valent le détour du côté des jeux-vidéo, à commencer par une prochaine Game Boy Classic Edition, et une nouvelle aventure de Rayman.

Débutons alors ce tour d’horizon avec Nintendo, qui pourrait bien proposer, très prochainement, une Game Boy Classic Edition. Après la Nes et la Super Nes, ce serait donc une troisième console rétro qui pourrait ravir les amateurs de nostalgie. Alors que beaucoup pensaient que l’on pourrait se délecter, bientôt, d’une Nintendo 64, ce serait finalement la Game Boy qui serait à l’honneur, si l’on venait à en croire un dépôt de design, en septembre dernier. Bien sûr, à l’heure actuelle, impossible de savoir avec certitude si ce design serait une Game Boy Classic Edition, ou une nouvelle Game Boy un peu plus travaillé.

Une Game Boy Classic Edition pour Nintendo, un éventuel Rayman 4 et les meilleures ventes de jeux-vidéo en France

Autre info, l’envie de Michel Ancel ; le créateur de Rayman, d’apporter un nouvel épisode à la série de base. Après Rayman 3, c’est donc Rayman 4 qui serait dans les projets du créateur, mais, pour cela, il faudra attendre la sortie de Wild et de Beyond Good and Evil 2, deux titres qui ne possèdent toujours pas de date de sortie. Enfin, faisons un rapide détour par les meilleures ventes de jeux-vidéo en France, où le bilan est tout simplement sans appel. En effet, fait surprenant, c’est Fifa 18 qui occupe toutes les premières places des classements, et ce, peu importe la console en question ; un bel exploit de la part d’Electronic Arts !

