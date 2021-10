Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine en vidéo sur France 3 à la télévision > Place, ce soir, à une nouvelle émission inédite de l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3. Le programme se veut charger et le téléspectateur est transporté ; grâce à ce Passion Patrimoine, sur le flan Sud des Alpes. Vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce mercredi 11 octobre.

C’est dans le Sud des Alpes que l’on se rend ce soir, en direction de la frontière Italienne. Ici, le décor est spectaculaire entre l’Ubaye et la Roya, et les vallées et canyons regorgent de forts et villages perchés. Nous faisons donc la connaissance de Philippe Thomassin, un historien qui traverse le Petit Colorado Niçois à moto, sur une route vertigineuse, en direction des terres rouges. Ce que l’on retiendra tout particulièrement de ce parcours, c’est la citadelle d’Entrevaux, qui est perchée à 150 mètres au-dessus du Var et réaménagée par Vauban.

Regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo : Streaming Passion Patrimoine sur les Alpes côté Sud sur France Télévisions

De son côté, Fabienne Gallice ouvre les portes du plus grand château de Provence, un édifice de 1 500 mètres carré, qui a été sauvé de la ruine par son nouveau propriétaire. Enfin, et avant de conclure cette soirée, partons en compagnie de José Banaudo, qui s’est battu pour préserver la ligne ferroviaire du Train des Pignes, entre Nice et Dignes-les-Bains. De nos jours encore, cette dernière permet de relier les villages isolés du Sud des Alpes.

Il est possible de regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce 11 octobre. Le streaming de Passion Patrimoine sur les Alpes côté Sud est aussi à voir sur le site de France Télévisions, une fois la diffusion TV terminée.

