Voir Zone Interdite sur les unités pour malades difficiles en vidéo sur M6 et sur 6Play en replay

Le documentaire Zone Interdite en vidéo sur M6 à la télévision > Pour ce nouveau week-end, l’on retrouve un documentaire inédit de l’émission Zone Interdite, cette fois-ci consacrée aux unités pour malades difficiles. Vous pouvez donc voir Zone Interdite sur les unités pour malades difficiles en vidéo sur M6, dès 21 heures ce 8 octobre.

Les unités pour malades difficiles sont les unités psychiatriques les plus surveillées de France. Ici, l’on y soigne les malades mentaux considérés comme dangereux pour la société, et hospitalisés à la demande du préfet, car ils ont commis des actes de violence, pouvant aller jusqu’au meurtre pour certains. Près de Bordeaux, l’UMD de Cadillac est l’une des plus anciennes. Les patients souffrent ici de pathologies psychiatriques très lourdes et leur maladie demande désormais une surveillance permanente. Dès lors, leur emploi du temps est millimétré et le protocole de soins est intensif.

Heureusement, il y a également des moments joyeux, comme ces Olympiades Sportives qui sont organisées une fois par an, dans l’enceinte de l’hôpital. Tous les six mois, des juges de la détention et de la liberté s’assurent qu’il n’y a pas d’hospitalisation abusive et statuent sur la sortie possible ; ou non, des nombreux malades. Pendant une année, les caméras de Zone Interdite ont pu filmer les patients, leurs familles, et le personnel.

