Voir le documentaire Laurent Gerra le miroir de son époque en vidéo sur France 3 et France Télévisions

Laurent Gerra le miroir de son époque, le documentaire inédit à voir sur France 3 à la télévision > Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire totalement inédit sur Laurent Gerra. Vous pouvez voir le documentaire Laurent Gerra le miroir de son époque en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce 6 octobre.

Moment très important ce soir, puisque, pour la première fois en trente longues années de carrière, Laurent Gerra a accepté de commenter ; et de décrypter, son œuvre en mettant en perspective chacune de ses imitations avec les évènements politiques ; et sociaux, dans lesquels il a puisé son inspiration. Sans aucune langue de bois, il vient analyser ses sketchs et imitations, grâce à des archives de ses victimes les plus célèbres. Laurent Gerra sera également confronté aux commentaires de ceux qu’il a imités depuis ses débuts, comme Jack Lang, Michel Drucker, Jean Lasalle, Serge Lama, Philippe Chevallier, Régis Laspalès, Stéphane Bern, Pierre Bellemare, ou encore Claude Sérillon.

L’on retrouvera également ses collaborateurs et ses proches, qui viennent témoigner et dévoiler les secrets de ses sketchs les plus drôles, et il est difficile de ne pas penser à Bernard Mabille, Bénabar, Laurence Ferrari, Thierry Frémaux, Régis Mailhot, Thierry Suc, Jean-Jacques Peroni, Julien Courbet, et Vincent Parizot, pour ne citer qu’eux. En guise de bonus, et en exclusivité, Laurent Gerra dévoilera des extraits inédits de son nouveau spectacle, spécialement créé pour ses 50 ans.

Il est possible de voir le documentaire Laurent Gerra le miroir de son époque en vidéo sur France 3 dès 21 heures et sur France Télévisions en replay, dès que vous le souhaitez.

