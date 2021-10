L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine à la TV sur France 3 > Nouvelle soirée avec un reportage inédit de l’émission Des Racines et des Ailes, sur France 3. Au programme de la soirée, un voyage du Cotentin, jusqu’au pays de Saint-Malo. Il est possible de regarder Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3, à partir de 21 heures ce 4 octobre sur France 3.

Pour cette nouvelle soirée à l’antenne, l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine propose une visite de Granville, situé dans Cotentin, à Saint-Malo, en passant par les îles Anglo-normandes. Pour Arnaud Aquin, il est question de superviser un chantier de taille, celui de l’abbaye de la Lucerne, situé dans le sud de la Manche. Cette abbaye médiévale était en ruine, avant, qu’en 1954, Marcel Lelégard ; un jeune prêtre, décida de la restaurer. C’est avec Pascal Thomas qu’ils consacrent leur vie à reconstruire le monument à l’identique, en utilisant les techniques des bâtisseurs du XIIe siècle.

Regarder des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3 : Vidéo replay reportage du Cotentin à Saint-Malo

En plein cœur du Cotentin, c’est une véritable terre de marais que l’on retrouve. La concentration de bâti en terre y est parmi les plus remarquables de France. Dans les années 1950 toutefois, les maisons ont été recouvertes de ciment, progressivement. L’architecte François Streiff se bat depuis plusieurs années désormais, afin que ces maisons retrouvent leur façade d’origine.

Vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3 dès 21 heures ce 4 octobre. La vidéo en replay du reportage du Cotentin à Saint-Malo est également à voir sur Internet, dès que vous le souhaitez.

