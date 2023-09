Finale de The Voice Kids en direct à la TV > Ce soir, le divertissement The Voice Kids touche à sa fin, et l’on connaîtra, enfin, le nom du gagnant de cette nouvelle saison très disputée. La finale de The Voice Kids est à voir en direct sur TF1, à partir de 21 heures ce samedi 30 septembre 2017.

C’est après sept longues semaines de compétition, que cette nouvelle saison de The Voice Kids va livrer son verdict tant attendu, en direct. Après quatre sessions d’auditions à l’aveugle, les coachs ; Patrick Fiori, Jenifer et Matt Pokora ont pu composer leur équipe. Les battles ont permis de faire un premier tri, tandis qu’en demi-finale, six candidats ont dû s’arrêter aux marches de la grande finale en direct. Ce soir, ils sont encore six à pouvoir prétendre au sacre de cette nouvelle saison de The Voice Kids, deux candidats par équipe. Avant de rendre le verdict final, trois candidats devront encore quitter l’aventure, avant que le public puisse faire son choix.

La finale de The Voice Kids à voir en direct sur TF1 : Gagnant de la nouvelle saison en replay sur MyTF1

Dans cette grande finale de The Voice Kids, l’on découvrira qui succédera à Manuela, la gagnante de l’an passé, et si Matt Pokora parviendra à obtenir un nouveau succès dans The Voice Kids.

