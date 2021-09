L’émission Des Racines et des Ailes en vidéo à la télévision > Place, ce soir, à une émission totalement inédite de Des Racines et des Ailes. Au programme ? La découverte de nombreux endroits marquants du Gard. Il est possible de regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3, à partir de 20 heures 55 ce 27 septembre.

Vous l’aurez désormais compris, cette nouvelle diffusion de l’émission Des Racines et des Ailes est alors consacrée aux multiples trésors du Gard, de la Camargue aux Cévennes, en passant par Nîmes. Dès l’entame de l’émission, l’on prend alors la direction du Parc national des Cévennes, où le Gardon prend naissance. Au fil des ans, la rivière a taillé des falaises de 120 mètres de hauteur, comme le massif des gorges du Gardon. C’est d’ailleurs dans ce massif que l’on découvre un patrimoine exceptionnel, à commencer par la grotte de Baume Latrone, où l’on retrouve des peintures préhistoriques, parmi les plus vieilles de l’humanité.

Regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 : Vidéo reportage Gardiens des trésors du Gard en replay

Du côté de Nîmes, l’on retrouve une grande effervescence, puisque, dans quelques mois, l’Unesco viendra examiner la candidature de la cité gardoise. De nombreux et grands chantiers sont en cours, comme celui de l’amphithéâtre et du nouveau musée de la romanité. Plus au sud, la Camargue offre un spectacle rare, et le téléspectateur se retrouvera au cœur de la Réserve naturelle du Scamandre, là où les plus grands salins d’Europe s’étendent au pied d’Aigues-Mortes.

Sachez que vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3, dès 20 heures 55 ce mercredi 27 septembre. La vidéo du reportage Gardiens des trésors du Gard est également à voir en replay sur Internet, et sur le site de France Télévisions.

