L’émission Cash Investigation sur France 2 à la télévision > Ce soir, l’émission Cash Investigation se penche sur deux entreprises bien particulières, deux géants, Lidl et Free. Sachez que l’émission Cash Investigation sur Lidl et Free est à voir en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures ce mardi 26 septembre.

Pour ce numéro inédit de Cash Investigation, l’on retrouve une enquête spéciale, consacrée aux conditions de travail des employés de deux entreprises, l’Allemand Lidl, et l’opérateur Free. Sur le papier, Lidl ; une entreprise de distribution, est une enseigne qui se porte bien et qui profite désormais d’une bonne image auprès des consommateurs.

Cash Investigation sur Lidl et Free en vidéo sur France 2 et France Télévisions

En 2012, l’entreprise Allemande aura entamé un important changement stratégique pour tenter de faire oublier cette image de hard-discount que véhiculait Lidl. Dès lors, l’on retrouvera une montée en gamme de ses produits, et il ne reste désormais plus qu’à savoir si cette évolution aura également profité aux nombreux salariés de l’entreprise. De son côté, Free aime véhiculer une image jeune et rebelle. Pourtant, dans les faits, certains témoignages de ses salariés laissent entendre bien le contraire et racontent une tout autre version. Charge au magazine Cash Investigation, de faire le point sur la situation.

L’émission Cash Investigation sur Lidl et Free est à voir en vidéo sur France 2, dès 21 heures ce 26 septembre à la télévision. Sachez qu’il vous est également possible de regarder ou de revoir Cash Investigation sur France Télévisions, grâce au replay mis en place par la chaîne.

