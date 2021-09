L’émission Koh-Lanta diffusée en vidéo sur TF1 à la TV > Ce soir, c’est un nouvel épisode de l’émission Koh-Lanta qui attend les téléspectateurs. Après un dernier épisode très mouvementé, les choses ne risquent pas de s’arranger dans l’immédiat. Sachez que le nouvel épisode de Koh-Lanta est à voir sur TF1 en vidéo, ce 22 septembre dès 21 heures.

En plein archipel des Fidji, l’affrontement des générations (les jeunes contre les anciens) se poursuit. Ici, en plein sur l’île de Yasawa ; perdue au milieu du Pacifique, la végétation est dense et les jeunes, comme les anciens, veulent prouver qu’ils sont meilleurs que les autres. Pourtant, et après de multiples conseils, l’heure est déjà à la réunification, un moment propice pour lancer, au final, une nouvelle aventure. Ces naufragés rescapés ne sont alors pas au bout de leurs surprises.

Le nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 en vidéo : Regarder le conseil et les moments forts de l’émission en replay sur MyTF1

C’est donc après dix d’affrontements, que jaunes et rouges vont cohabiter, allier leurs expériences et compétences pour progresser toujours plus dans la compétition. De nouvelles alliances se forment tandis que des amitiés se détruisent, mais il faut garder en tête l’île des coffres, qui permet ; en cas de découverte de l’un des coffrets dissimulés, de récupérer un avantage parfois non-négligeable et hautement stratégique.

Le nouvel épisode de Koh-Lanta est à voir sur TF1 en vidéo, à partir de 21 heures ce 22 septembre. Il est également possible de regarder le conseil et les moments forts de l’émission en replay sur MyTF1 sur Internet, dès que vous le souhaitez après la diffusion de l’émission.

