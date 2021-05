L’émission Cauchemar en cuisine de Philippe Etchebest en vidéo à la TV sur M6 > Comme la semaine dernière, l’émission Cauchemar en cuisine revient sur M6, pour un épisode totalement inédit. Toujours comme la semaine dernière, la deuxième partie de soirée donnera l’occasion aux téléspectateurs, de retrouver des établissements déjà connus, avec le « Que sont-ils devenus ». Vous pouvez regarder Cauchemar en cuisine en live sur M6 en vidéo à partir de 21 heures, ce mercredi 20 septembre.

Ce soir, Philippe Etchebest prend la direction de Cestas, près de Bordeaux, pour venir en aide à un couple de restaurateurs. Il y a trois ans maintenant, Anna et Romain, son mari, ont tout quitté afin de reprendre un restaurant qu’ils ont entièrement rénové. Ici, Romain fait les pizzas et le service, tandis qu’Anna s’occupe des grillades et Hervé ; le chef, s’occupe du reste des plats de la carte. Cette organisation, complexe, créée énormément de tensions. Depuis quelques mois, leur affaire est maintenant en train de couler, et, faute de clients, les propriétaires sont sur le point de mettre la clé sous la porte.

Regarder Cauchemar en cuisine en live sur M6 en vidéo : Replay émission Philippe Etchebest sur 6Play

Cette situation est alarmante, puisque Anna et Romain ont investi toutes leurs économies pour s’offrir cette nouvelle vie. Lorsque l’on y regarde de plus près, le problème du couple est pourtant simple ; la cuisine du chef, Hervé, fait fuir les clients. Très attaché à ce dernier, le couple ne l’aura jamais renvoyé ; pour Hervé, en revanche, le problème vient d’Anna et Romain, puisque ces derniers ne lui donnent aucune directive. Comme à chaque fois, le chef Philippe Etchebest va alors se retrouver face à un problème de taille, découvrir le vrai du faux et identifier les problèmes de l’établissement, pour venir en aide au couple.

Sachez qu’il est possible de regarder Cauchemar en cuisine en live sur M6 en vidéo dès 21 heures. Le replay de l’émission de Philippe Etchebest est aussi à voir sur 6Play sur Internet.

