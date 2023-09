Le concert de solidarité ; « Ensemble pour les Antilles », à voir en direct sur France 2 à la TV > Bouleversement des programmes de la chaîne France 2, qui met en avant un concert en direct, en soutien aux Antilles. Le concert évènement Ensemble pour les Antilles est à voir en direct sur France 2 à partir de 21 heures, ce mardi 19 septembre.

Il y a quelques jours maintenant, la chaîne France 2 avait annoncé un concert de soutien pour la population des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, totalement dévastées par l’ouragan Irma. Dès lors, ce concert de soutien ; « Ensemble pour les Antilles », est présenté par Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau, et se fait dans le cadre de l’appel à la solidarité, orchestré par la Fondation de France.

Ensemble pour les Antilles sur France 2 : Voir le concert évènement en direct et replay sur France Télévisions

Tout au long de la soirée, l’on retrouvera alors beaucoup de personnalités de la culture et des médias, mais également des artistes, musiciens, chanteurs et sportifs, qui seront présentes sur la scène, pour un évènement unique, qui parviendra, en vue des évènements aux Antilles, à rassembler petits et grands. Sachez que l’ensemble des réseaux sociaux de France Télévisions sera également engagé pour relayer et transmettre l’appel aux dons.

Vous pouvez regarder Ensemble pour les Antilles sur France 2. Sachez que vous pouvez donc voir le concert évènement en direct à la TV à partir de 21 heures, mais aussi en replay sur le site de France Télévisions sur Internet, plus tard dans la soirée.

