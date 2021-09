L’Amour est dans le pré sur la chaîne M6 en vidéo > Ce soir, place à un nouvel épisode de l’émission l’Amour est dans le pré, l’un des derniers moments avant le grand bilan tant attendu. Le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré est à voir en vidéo live sur M6, dès 21 heures ce 18 septembre.

Ce soir, l’on retrouve de nombreux agriculteurs, tous en compagnie de leurs prétendants et prétendantes. Ainsi, Carole, Julie, Patrice, Jean-Marc, Gégé, Raphaël, Pierre-Emmanuel, et Sébastien s’apprêtent à partir pour des destinations romantiques, en France, mais également à l’étranger. Des records sont à prévoir pour cette nouvelle saison, des records sur les bonnes nouvelles et les surprises. Au programme, des déclarations, mais également des désillusions. Que pourra-t-on tirer de ces moments en couple, à seulement une semaine du bilan ? En attendant, l’on retrouve Julie, à Rome, et Patrice, à Saint-Émilion, pour un week-end plus que déterminant.

Le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo live sur M6 : Replay ADP

Sébastien et Émilie, Pierre-Emmanuel et Gwladys, et Gégé et Anne-Marie passeront quelques jours, respectivement, sur l’Île de Ré, à Bruxelles et en Écosse, près du Loch Ness. Ce premier voyage loin de chez eux parviendra-t-il à renforcer encore plus leur relation ? Pour Jean-Marc et Françoise, c’est au Portugal que l’on se rend, à Porto. Réussiront-ils à vivre une grande histoire d’amour ?

Sachez que le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré est à voir en vidéo live sur M6, à partir de 21 heures. Le Replay d’ADP sera ensuite à regarder sur Internet, sur 6Play.

Partager : Twitter

Facebook