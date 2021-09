Le magazine d’enquête Zone Interdite en vidéo sur M6 > Pour sa nouvelle émission, le magazine Zone Interdite se penche sur un retour spectaculaire des écoles que l’on qualifiera d' »à l’ancienne ». Sachez que Zone Interdite est diffusé sur M6, et ce, à partir de 21 heures ce dimanche 17 septembre.

Pour préparer cette émission inédite de Zone Interdite, les caméras ont passé pas moins d’une année dans trois écoles à l’ancienne, notamment pour tenter de comprendre pourquoi ces lieux attiraient de plus en plus de familles. Dès lors, le téléspectateur prend la direction du premier lieu à visiter ce soir, le lycée militaire du Prytanée à La Flèche, situé dans la Sarthe. Ici, Damien, Hugo, Angel et Tom découvrent l’internat et la vie en chambre, mais également un niveau scolaire exigeant, et une discipline bien rodée. Marches au pas, lever de drapeau ou encore défilés, ponctuent leurs journées.

Zone Interdite sur M6 : Reportage sur le retour à l’école à l’ancienne en replay vidéo sur 6Play

Dans l’Eure, l’on retrouve l’école des Roches, l’internat le plus cher de France. L’inscription à l’année atteint presque les 33 000 euros pour un lycéen, mais à ce tarif, les parents envoient leur enfant dans un établissement confortable, avec salle de sport, golf, piste de karting ou encore d’aviation. Mais payer ce prix sert surtout à connaître l’excellence d’un niveau scolaire dans un cadre strict, où l’uniforme est de rigueur et les tests anti-drogue réguliers. Enfin, à Roubaix, l’on retrouve l’école La Cordée. Cet établissement, créé après les émeutes de 2005 par l’association Espérance banlieue, transmet des valeurs d’autorités et d’amour de la France, à des enfants largement issus de l’immigration.

L’émission Zone Interdite est à voir sur M6, à partir de 21 heures ce 17 septembre. Le reportage sur le retour à l’école à l’ancienne est également à revoir ou à regarder en replay vidéo sur 6Play, plus tard en soirée.

