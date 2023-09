The Voice Kids en vidéo à la TV sur TF1 > Moment spécial et marquant dans l’émission The Voice Kids ce soir sur TF1, puisque les candidats ; après les auditions à l’aveugle, connaissent la première tournée des Battles, un moment très important dans l’émission et pour la suite de la compétition. Les Battles de The Voice Kids sont à voir sur TF1 en vidéo, à partir de 21 heures ce 16 septembre.

C’est après quatre sessions d’auditions à l’aveugle ; qui auront permis à chaque coach (Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori) de sélectionner les différents membres de leur équipe, qu’il est enfin venu l’heure des battles tant attendues, mais également tant redoutées. Au sein de leur équipe, les coachs ont alors créé des groupes de trois candidats pour interpréter une chanson. À l’issue de chaque prestation, l’un des trois candidats sera qualifié pour la finale, tandis que les deux autres seront définitivement éliminés.

Les Battles de The Voice Kids à voir sur TF1 en vidéo et sur MyTF1 en Replay

Dès lors, l’on ne cesse de se demander qui de Jenifer, Matt Pokora ou Patrick Fiori parviendra à remporter le trophée de meilleur coach, pour la deuxième fois ? Depuis le départ de cette quatrième saison de The Voice Kids sur TF1, l’on pourra néanmoins souligner que le spectacle était présent, et que les prestations lors des auditions à l’aveugle possédaient un niveau élevé ; cette année, les candidats, âgés de 7 à 15 ans, offrent des moments inoubliables !

Sachez que les Battles de The Voice Kids sont à voir sur TF1 en vidéo, dès 21 heures. Le programme de TF1 est aussi à voir sur MyTF1 en Replay.

