La suite de l’émission L’Amour est dans le pré à la TV sur M6 > Le séjour à la ferme est sur le point de se terminer et l’Amour est dans le pré approche doucement ; mais sûrement, des bilans et de son terme. Il est possible de voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo sur M6, à partir de 21 heures.

Ce soir, le séjour à la ferme se termine chez Carole, Sébastien et Roland. De plus, et à la surprise générale, un prétendant fera ses valises chez Carole ; ce dernier préférant quitter l’aventure prématurément, plutôt que de connaître une fin plus douloureuse. Alors qu’elle n’avait pas de coup de cœur, est-ce que cette fin de séjour, à deux, lui offrira la chance de persévérer ? Du côté de Sébastien, Émilie, sa prétendante, s’est organisée pour rester quelques jours de plus, pour le plus grand bonheur de l’agriculteur. Si le couple semble plus amoureux que jamais, Sébastien ne tardera pas à faire de la place dans ses placards pour accueillir les affaires de sa belle.

L’épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo sur M6 et 6Play

Direction ensuite chez Roland, où, malgré quelques étourderies de prénoms, c’est avec Christiane que ce dernier conclura les six jours à la ferme. C’est lors d’un dernier tête-à-tête que sa prétendante ; très réservée, va tenter un ultime rapprochement avec l’éleveur de vaches. Roland sera-t-il séduit ?

Sachez que le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sera à voir en vidéo sur M6 à partir de 21 heures, mais également sur 6Play.

Partager : Twitter

Facebook