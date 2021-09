Koh-Lanta saison 18 à voir en vidéo sur TF1 à la télévision > Ce soir, l’aventure se poursuit pour les candidats de la nouvelle saison de Koh-Lanta, qui se déroule, pour l’occasion, sur les îles Fidji. Le nouvel épisode de Koh-Lanta est à voir en vidéo live sur TF1, à partir de 21 heures ce 8 septembre.

Aux Fidji, l’affrontement des générations se poursuit, et les jeunes, comme les plus anciens, sont désireux de montrer qu’ils sont capables de surpasser l’équipe adverse. Chamboulement toutefois, puisque, pour la première fois de l’histoire de Koh-Lanta, ce sont deux adversaires ; un rouge et un jaune, qui devront unir leurs forces, pour tenter de chambouler leur avenir dans Koh-Lanta. Sur l’île du Paradis, un rouge et un jaune partiront en quête de onze coffres dissimulés, qui détiennent des avantages stratégiques pour la suite de la compétition. Et si ces deux adversaires venaient à créer une réelle complicité pour le futur de Koh-Lanta ?

Le nouvel épisode de Koh-Lanta à voir en vidéo live sur TF1 et MyTF1 en replay

Pour ne rien arranger, voici que l’on retrouve des tensions palpables dans les deux camps. Chez les aînés, par exemple, l’on aura quelques suspicions sur un aventurier, tandis que chez les jaunes, tout commence à déraper.

Sachez que le nouvel épisode de Koh-Lanta est à voir en vidéo live sur la chaîne TF1, à partir de 21 heures ce 8 septembre 2017. Vous pouvez également revoir le nouvel épisode de Koh-Lanta un peu plus tard sur Internet, grâce au replay qui sera disponible sur MyTF1.

