L’émission culinaire SOS Cantine les chefs contre-attaquent en vidéo à la TV sur la chaîne M6 > Ce soir, les chefs contre-attaquent avec un objectif clair, venir en aide des restaurants scolaires, avec un épisode sobrement nommé SOS Cantine. L’émission SOS Cantine les chefs contre-attaquent est à voir sur M6, à partir de 21 heures.

En France, ce ne sont pas moins de deux enfants sur trois qui déjeunent à la cantine. Un fait que l’on soulignera et qui revient souvent, c’est que les écoliers sont loin de se régaler dans ces établissements ; d’ailleurs, le résultat ne se fait pas attendre, puisque la majorité des élèves ne mangent rien et ce sont 70 % de ce qui est servi, qui finit dans la poubelle. Dans toute la France, le gâchis dans les cantines rempli l’équivalent de 32 camions poubelles par jour ! Pourtant, le repas du midi est censé couvrir 40 % des besoins alimentaires quotidiens d’un enfant en pleine croissance. Que se passe-t-il alors ? Et pourquoi la cantine subit-elle une telle crise ?

SOS Cantine les chefs contre-attaquent à voir sur M6 ou à revoir en vidéo sur 6Play

Deux cantinières ont lancé un appel de détresse, auquel quatre chefs ont répondu. Norbert Tarayre, Ghislaine Arabian, Coline Faulquier et Pierre Augé partagent une même passion, un amour de la bonne cuisine et une exigence sur le choix des produits. Ces quatre chefs ont trois mois pour changer le contenu des assiettes des enfants, et leur faire aimer la cantine.

Sachez que l’émission SOS Cantine les chefs contre-attaquent est à voir sur M6 à partir de 21 heures à la TV. Vous pouvez également revoir l’émission en vidéo sur 6Play, sur Internet.

