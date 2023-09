Scènes de ménages Cap sur la Rivieira à regarder sur M6 et 6Play en vidéo et replay

L’émission Scènes de ménages sur la chaîne M6 à la TV > Ce soir, l’on retrouve une nouvelle émission inédite de Scènes de ménages, une émission qui permettra aux différents couples de prendre la direction de la Rivieira. Scènes de ménages cap sur la Rivieira est à regarder sur M6, à partir de 21 heures.

Les couples y sont enfin, les vacances sont là et tous connaîtront des situations bien différentes. Pour Huguette et Raymond, il est temps de prendre la route du Sud de la France, afin de séjourner chez leurs amis Norbert et Christelle. Ensemble, ils ont décidé de faire du bateau. Du côté d’Emma et Fabien, c’est du travail qui les attends ; en effet, ces derniers donnent un coup de main au père de la jeune femme, dans le restaurant de plage familial. L’on soulignera néanmoins qu’entre Fabien et son beau-père, le courant ne passe pas très bien.

Cédric, de son côté, vient de se faire renvoyer par son patron et est actuellement au chômage. Il découvre que son patron passe ses vacances sur la Côte d’Azur, à bord d’un yacht. Marion le convainc alors de s’y rendre pour le rencontrer. Enfin, Philippe et Camille ont choisi, pour leurs vacances, de participer à un colloque pharmaceutique. Dès lors, Philippe fait croire à tout le monde que Camille est son assistante.

L’émission Scènes de ménages Cap sur la Rivieira est à regarder sur M6 à partir de 21 heures, mais aussi sur 6Play en vidéo et replay, plus tard dans la soirée.

