Le nouvel épisode du divertissement l’Amour est dans le pré à voir en vidéo sur M6 à la TV > L’aventure l’Amour est dans le pré se poursuit pour les agriculteurs et agricultrices de cette nouvelle saison inédite. Il est possible de regarder l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce 4 septembre.

Ce soir, il est déjà temps pour Jean-Marc ; toujours impartial depuis le premier jour, d’officialiser son choix. Après une semaine en compagnie d’Yvelise et Françoise, qui choisira-t-il ? Pour Julie, Raphaël et Patrice, l’on est désormais seuls avec leur moitié et l’on profite des derniers moments de tendresse avant de se dire au revoir. Direction alors la Normandie, où Julie et son prétendant de cœur passent la journée en famille. Parfaite occasion donc, pour le prétendant, de faire plus ample connaissance avec les parents de l’éleveuse de chevaux.

Regarder l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo : Replay divertissement ADP sur 6Play en streaming

Pour Raphaël et sa prétendante, l’on échange de tendres baisers au bord du Lac Léman, tandis que Patrice sort le grand jeu avec une journée au zoo, un moment finalement très loin du quotidien et de la ferme ; un moment qui ne manque pas de produire son petit effet chez l’élue de son cœur. Enfin, dans le Jura, Christophe dit au revoir à Sylvie et Angélique, celle qui l’aura le plus troublé depuis l’ouverture des courriers.

Le replay du divertissement ADP est aussi disponible sur 6Play en streaming, à tout moment.

