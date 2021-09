Sonic, ARK et Pokemon GO ; les infos jeux-vidéo de la semaine > Comme à l’accoutumer, profitons du week-end pour revenir sur quelques informations concernant les jeux-vidéo, à commencer par la date de sortie du très attendu Sonic Forces, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Autres infos, les problèmes sur ARK et un trio de légendaire sur Pokemon GO.

Débutons alors directement ce tour d’horizon avec Sonic Forces. Alors que l’on apprenait récemment que Sonic Forces sortirait le 9 novembre au Japon, voilà que Sega aura dévoilé la date de sortie Française du titre. Surprise générale, Sonic Forces sortira encore plus tôt en Europe, avec une date de sortie calée au 7 novembre prochain ; de quoi ravir les amoureux du hérisson, qui promet de folles nouvelles aventures. Suite à cette réjouissante nouvelle, l’on notera les problèmes rencontrés par ARK : Survival Evolved, sur la console de Sony. Ici, et alors que le titre était disponible depuis deux ans en accès anticipé, l’on ne parviendra pas à répondre à la demande des joueurs. Le succès d’ARK créera finalement une demande trop forte, et les serveurs arrivaient vite à saturation. De plus, l’on constatera de nombreux crashs pour les joueurs. Une situation logiquement réglée après le déploiement d’un patch correctif.

Date de sortie de Sonic Forces, Problèmes de serveurs sur ARK sur PS4 et Raikou, Suicune et Entei sur Pokemon GO

Enfin, difficile de passer à côté de la dernière nouveauté de Pokemon GO, puisque l’application accueille trois nouveaux Pokemon, et non des moindres, puisqu’il s’agit de Raikou, Suicune et Entei. Ainsi, et jusqu’au 30 septembre prochain, il sera possible de rencontrer et de capturer ces trois Pokemons. Pour permettre à tous de capturer le trio de chiens légendaires, c’est une rotation de continent qui est à l’ordre du jour. Ainsi, Entei sera trouvable en Europe jusqu’au 30 septembre, puis sera remplacé par Raikou jusqu’au 31 octobre. Enfin, Suicune viendra faire un tour en Europe, durant tout le mois de novembre ; de quoi éviter de partir en voyage dans le monde entier, afin de récupérer Raikou, Suicune et Entei dans Pokemon GO.

Partager : Twitter

Facebook