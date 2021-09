Regarder Fort Boyard avec Cyprien et Squeezie sur France 2 en vidéo : Replay streaming APIPD France Télévisions

Fort Boyard en vidéo à la télévision sur France 2 > Ce soir, c’est une nouvelle équipe qui part à l’assaut du fameux Fort Boyard, un lieu unique qu’il n’est plus besoin de présenter, et qui possède de nombreux secrets. Il est possible de regarder Fort Boyard avec Cyprien et Squeezie sur la chaîne France 2 en vidéo, à partir de 20 heures 55, ce samedi 2 septembre.

Pour cette nouvelle saison inédite de Fort Boyard, l’on retrouve un Olivier Minne qui est toujours accompagné des personnages emblématiques du fort. Cette année, cependant, il aura fait appel à de nouveaux visages ; ainsi, l’on retrouve, dans la cage, le quadruple champion du monde de natation Camille Lacourt, ou encore Pascal Soetens, que l’on connaîtra de l’émission Pascal le grand frère.

Pour cette nouvelle session d’épreuves, c’est une équipe inédite qui vient à l’assaut du Fort Boyard, pour tenter de récupérer un maximum de deniers au profit de l’association APIPD ; l’Association pour l’information et la prévention de la drépanocytose (maladie génétique), qui touche 300 000 cas par an dans le monde, dont 300 en France. Ce soir, l’équipe est alors composée de l’animatrice de télévision Hapsatou Sy, des animateurs TV Tex et Vincent Cerutti, de la danseuse et chorégraphe australienne Katrina Patchett, et des youtubeurs Cyprien et Squeezie.

Sachez qu’il est possible de regarder Fort Boyard avec Cyprien et Squeezie sur France 2 en vidéo, dès 20 heures 55. Le replay en streaming pour l’association APIPD sera ensuite disponible sur Internet, sur le site de France Télévisions.

