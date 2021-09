La saison 18 de Koh-Lanta en vidéo et en exclusivité sur TF1 à la TV > Fait marquant pour tous les amateurs de Koh-Lanta, voici que l’émission effectue son grand retour, pour une nouvelle saison en exclusivité. Sachez d’ailleurs que la nouvelle saison de Koh-Lanta est à voir en exclusivité sur TF1 à partir de 21 heures.

Pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta, les candidats se retrouvent aux îles Fidji, plus précisément sur l’île de Yasawa. Pendant pas moins de 41 jours, les 20 aventuriers ; âgés de 19 à 56 ans, seront divisés en deux équipes de dix, mais d’une façon différentes. En effet, il est désormais temps d’assister à un choc des générations. D’un côté, l’on retrouve les jeunes de moins de 30 ans, et de l’autre, les anciens. Autre nouveauté, et de taille, puisque, pour la première fois de l’histoire de Koh-Lanta, deux adversaires (un rouge et un jaune) vont devoir unir leurs efforts pour tenter de changer leur avenir dans l’aventure.

La nouvelle saison de Koh-Lanta à voir en exclusivité sur TF1 et MyTF1 en vidéo replay

Direction, pour cela, l’île du Paradis, où il sera question, pour les deux candidats, de trouver onze coffres. Ces derniers permettront de posséder un ou plusieurs avantages stratégiques ; de quoi chambouler le destin de ceux qui les trouveront. Et si, ce passage hors du camp permettait aux deux aventuriers de tisser des liens permettant, par la suite, de créer une alliance intouchable ?

La nouvelle saison de Koh-Lanta est à voir en exclusivité sur TF1 à partir de 21 heures à la TV, mais également sur MyTF1 en vidéo replay sur Internet.

