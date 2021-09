Le documentaire de société, Zone Interdite, en vidéo sur M6 à la TV > Place à une nouvelle émission inédite de l’été de Zone Interdite. Au programme, une parfaite saison pour construire ou aménager sa maison. Zone Interdite sur un été pour refaire ma maison est à voir sur M6 en vidéo, dès 21 heures.

Nous pouvons le dire, l’été est la saison préférée des Français pour bricoler. Dès lors, l’occasion est parfaite d’aménager de nouvelles pièces dans son habitat, de repenser toute sa décoration, ou même de construire sa maison. Ainsi, Ludovic et sa femme ont décidé d’agrandir pour fêter l’arrivé du premier enfant. Ils ont acheté une vieille bâtisse que Ludovic va devoir rénover entièrement ; et ce dernier désire le faire tout seul. Du côté de Sophie, l’on manie la perceuse depuis son plus jeune âge. Celle qui possède cinq frères et un père charpentier, s’est lancé un défi de taille, construire, en six mois, une tiny house, une petite maison mobile sur roues, sans permis de construire et permettant de partir sur les routes, dès que bon lui semble.

Zone Interdite sur un été pour refaire ma maison sur M6 en vidéo : Documentaire à voir ou revoir sur 6Play

Pour Muriel, l’on vient d’acheter un appartement en banlieue Parisienne. En compagnie de ses amies, elle a décidé de faire quelques travaux ; pourtant, la jeune femme n’a jamais bricolé, et encore moins tenue un marteau en main ; comment va-t-elle réussir ? Enfin, Zone Interdite fait un détour pour partir à la rencontre de la famille Chaminas. Depuis trois générations maintenant, la famille est à la tête d’un convoi de dix magasins-camions qui sillonnent, toute l’année, les routes du sud de la France. À leur bord ? Des centaines d’outils et de matériaux.

L’émission zone Interdite sur un été pour refaire ma maison est à regarder sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures. Le documentaire est aussi à voir ou revoir sur 6Play.

