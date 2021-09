L’Amour est dans le pré à la télévision sur M6 en vidéo > Ce soir, c’est un nouvel épisode de l’Amour est dans le pré qui s’annonce pour les téléspectateurs. Alors que l’aventure se poursuit, quelques rebondissements sont-ils encore à prévoir ? Il est possible de voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo sur M6, à partir de 21 heures.

Alors que quelques jours sont désormais passés, il est quasiment temps pour les prétendants et prétendantes, de regagner leur foyer et leurs habitudes quotidiennes. Dans le Jura, pour débuter, Nathalie ; éleveuse de vaches et de chèvres, n’a toujours pas révélé son choix aux deux prétendants présents. De son côté, Vincent, l’éleveur de brebis du Lot, profite de l’occasion pour faire une sortie romantique avec l’élue de son cœur. Pour Romuald, l’éleveur de poules bio, l’on effectuera une marche champêtre avec sa belle.

Voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo : ADP sur M6 et 6Play en replay

Changement plaisant pour Gégé et Pierre-Emmanuel, puisque leurs prétendantes ont décidé de rester quelques jours de plus ; pour le plus grand plaisir des agriculteurs. Plus tard, lors du prochain épisode, Gégé découvre l’environnement de sa prétendante, tout en faisant la connaissance de sa famille. Pour Romuald, l’on retrouvera, enfin, celle qui occupe toutes ses pensées et l’on connaîtra un accueil bien chaleureux.

