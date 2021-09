Le documentaire Zone Interdite en vidéo sur M6 > Place à une nouvelle soirée d’enquêtes et autres révélations sur la chaîne M6, avec un numéro inédit de Zone Interdite, qui se tourne, cette fois-ci, vers le luxe et les fêtes ; un été de folie à Cannes. Vous pouvez voir le documentaire Zone Interdite à la télévision sur M6, dès 21 heures.

Lorsque l’on pense à la Côte d’Azur, c’est Cannes qui revient, principalement. Cette ville parvient à faire rêver le monde entier, aussi bien avec son festival du film, que sa Croisette et son défilé de stars. L’été, la population de Cannes se voit d’ailleurs triplée. Ici, la ville est prisée par les millionnaires du monde entier, qui s’y pressent, aussi bien en jet privé, qu’en hélicoptère et en yacht. Cannes, c’est également la folie de la nuit. Mozart, 50 ans, est le roi de la nuit. Cet enfant du pays a passé toute sa vie à faire la fête, et à en organiser. L’occasion sera alors bonne de suivre l’une des soirées réussies pour Mozart.

Zone Interdite sur le Luxe et les fêtes à voir sur M6 : Replay documentaire un été de folie à Cannes

À Cannes, tout est fait pour répondre à tous les désirs des touristes. Renaud, de son côté, connaît bien cette clientèle puisqu’il lui vend des bateaux de luxe chaque année. Il fait ainsi découvrir ses yachts aux millionnaires en espérant que l’un d’entre eux craque pour ces montres, à plusieurs millions d’euros. Une seule vente dans l’été, et c’est son année entière qui sera faite.

