Le documentaire le tour du monde en chanson à voir sur France 3 à la TV > Ce soir, la chaîne France 3 offre un documentaire musical assez particulier, en compagnie de Mireille Dumas. Le tour du monde en chansons est à voir sur France 3, à partir de 20 heures 50 ce 18 août.

C’est une visite guidée des cinq continents que propose, ce soir, Mireille Dumas. L’occasion est également parfaite d’explorer les plus grands titres de la chanson Française, puisque certains auteurs de ces succès y sont nés, en ont rêvé, ou ont vécu de grandes histoires d’amour. Ainsi, cela fait longtemps maintenant, qu’Antoine « Fou d’îles » est amoureux de la Polynésie, que Bernard Lavilliers aura succombé aux sambas du Brésil, tandis que, de son côté, Michel Fugain a résisté aux Sud-Américaines.

Regarder le Tour du monde en chansons sur France 3 en vidéo et France Télévisions

Si Gilbert Bécaud a fait découvrir la place Rouge à Moscou grâce à son joli guide Nathalie, c’est bien l’Italie qui reste la terre de la passion amoureuse. Ainsi, Etienne Daho rêve de passer un week-end à Rome, tandis que Charles Aznavour trouve que c’est triste Venise, quand on ne s’aime plus. Henry Salvador, de son côté, aimerait tant voir Syracuse, en Sicile. Vous l’aurez compris, Mireille Dumas transporte le téléspectateur aux quatre coins de la planète, pour vivre un road movie musical prenant, et ponctué de nombreuses images d’archives inédites.

Vous pouvez regarder le Tour du monde en chansons sur France 3 en vidéo dès 20 heures 50, mais aussi sur France Télévisions sur Internet, grâce au replay du documentaire.

