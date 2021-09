L’Amour est dans le pré à regarder sur la chaîne M6 : Replay vidéo ADP

L’émission l’Amour est dans le pré sur M6 à la télévision > Ce soir, l’émission l’Amour est dans le pré reprend du service pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Désormais, il est question d’aborder le 17e épisode, et certaines surprises sont à prévoir pour l’occasion. L’Amour est dans le pré est à regarder sur la chaîne M6, à partir de 21 heures.

Nouvelle journée au sein de la ferme pour les prétendantes et prétendants qui ont été choisis lors des fameux speed dating. Ce soir, place donc à Christophe, Carole, Gégé et Romuald. Cette troisième journée se veut alors riche en émotions, mais également en révélations et parfois même en déceptions. En Haute-Vienne, et puisque Iris est partie, il est temps pour Gégé et Anne-Marie d’évoquer l’avenir et l’envie d’emménager ensemble. Du côté de Carole, dans les Alpes-Maritimes, l’éleveuse de Saint-Bernard connaît sa première discussion en tête-à-tête avec Didier et Eric. Alors qu’elle est toujours hésitante quant à son choix final, elle organise un dîner test en compagnie de ses proches.

Direction ensuite le Jura, chez Christophe, où ce dernier réserve une surprise à ses deux prétendantes. Il les emmène à Vesoul, tout en profitant du voyage pour rendre une petite visite à son ami Romuald, qui est toujours accompagné d’Aurélie et Emmanuelle. Alors que les sentiments de Christophe pour Angélique n’offrent plus réellement de doutes, Romuald, de son côté, est toujours dans le doute et ne parvient pas à faire un premier choix.

Sachez que l’Amour est dans le pré est à regarder sur la chaîne M6 dès 21 heures ce 14 août. Le replay vidéo d’ADP sera également visible sur Internet, plus tard en soirée.

