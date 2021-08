L’émission de divertissement Stars sous hypnose sur TF1 et sur Internet en vidéo > Ce soir, c’est une soirée un peu spéciale que l’on retrouve sur la chaîne TF1. En effet, il est ici question de découvrir les moments les plus marquants de l’émission déjà culte. Vous pouvez voir les meilleurs moments de Stars sous hypnose en vidéo sur TF1, à partir de 21 heures.

Pour cette soirée spéciale, Arthur et Messmer, le fascinateur, proposent de découvrir ; ou de redécouvrir, les meilleurs moments de l’émission Stars sous hypnose. Ainsi, et pendant plus de deux heures, les téléspectateurs pourront retrouver leurs stars favorites dans des situations parfois bien cocasses, mais toujours exceptionnelles. Au cours de la soirée, François-Xavier Demaison est transporté dans l’univers des chevaliers du Moyen Âge ; Michaël Youn se retrouve «téléporté» à Marrakech ; Laury Thilleman vit un faux mariage ; Jeff Panacloc et Jean-Marc, sa marionnette, échangent leurs personnalités, Franck Dubosc se révèle en «voleur» ; Rayane Bensetti subit un black-out total.

Voir les meilleurs moments de Stars sous hypnose en vidéo sur TF1 et MyTF1

Toujours dans cette soirée avec les meilleurs moments de l’émission Stars sous hypnose, l’on retrouve Jarry, Anggun, Ahmed Sylla, Baptiste Giabiconi, Cyril Féraud, Issa Doumbia, et bien d’autres. Tous se sont prêtés au jeu de l’expérience, et vont connaître des moments incroyables. Une soirée riche en émotions est également à prévoir.

Il vous est possible de voir les meilleurs moments de Stars sous hypnose en vidéo sur TF1 à partir de 21 heures, mais également sur MyTF1, grâce au replay sur Internet.

