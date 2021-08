Microsoft, Atlus et Square Enix, le monde des jeux-vidéo > Pour ne pas changer des habitudes, ce week-end se veut riche en annonces, à commencer par un succès retentissant de Dragon Quest XI, tandis qu’Atlus entend bien offrir aux joueurs, de nouveaux titres Persona, clairement orientés vers le jeu de rythme.

Débutons ce nouveau tour d’horizon par l’une des informations les plus vives de ce week-end, le succès, plus que certain, de Dragon Quest XI. Très attendu dans le monde entier ; et possédant une date de sortie calée en 2018 par chez nous, Dragon Quest XI est disponible depuis quelques jours déjà au Japon, et les premiers chiffres ne peuvent laisser personne indifférent. En seulement deux jours, Dragon Quest XI se sera écoulé à plus de 2 millions d’exemplaires, et le titre de Square Enix parviendra même à se hisser directement à la septième place des jeux les mieux vendus au lancement, de tous les temps. Soulignons également que ces chiffres n’incluent pas les ventes dématérialisées, et que les versions Nintendo 3DS auront connu un meilleur succès que celles sur PS4.

Les infos jeux-vidéo : Dragon Quest XI, nouvelles manettes Xbox One, jeux de rythme Persona

Comme à son habitude, Microsoft aime mettre à disposition des joueurs, des manettes différentes et esthétiquement belles. Sachez alors que trois nouvelles manettes sont désormais disponibles, au design totalement inédit. Ici, l’on retrouve une manette gris et vert qui ne sera pas sans rappeler Genji dans Overwatch, tandis que l’on pourrait craquer sur la manette Volcano Shadow, et son dégradé de noir et rouge. Dernière information, du côté d’Atlus désormais. Après avoir officialisé Persona Q2, la suite de Persona Q, voici qu’Atlus entend bien faire plaisir aux amateurs de jeux de rythme. Si l’on ne sait pas encore beaucoup de choses sur les titres, l’on notera que Persona 5 Dancing Star Night et Persona 3 Dancing Moon Night sortiront au printemps 2018 au Japon, sur PS Vita et PS4.

Partager : Twitter

Facebook