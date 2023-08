L’athlétisme et les championnats du monde en direct à la TV > Pour cette nouvelle édition des Championnats du monde d’athlétisme, l’on retrouve une diffusion en direct à la TV de certaines épreuves, à commencer, obligatoirement, par les plus renommées. Les Championnats du monde d’athlétisme sont à voir en direct sur France 3, à partir de 21 heures.

Ce soir, la chaîne de télévision France 3 se permet une superbe diffusion des Championnats du monde d’athlétisme, avec, notamment, les tours préliminaires et séries 100 mètres hommes. L’on retrouve également les qualifications du lancer du disque messieurs, du saut à la perche dames, du saut en longueur messieurs, et les séries 1 500 m dames. Autre moment fort de cette soirée, la finale du 10 000 mètres hommes. Soulignons également que tous les yeux du stade Olympique de Londres se porteront vers deux légendes de l’athlétisme, Usain Bolt et Mo Farah. Ces deux légendes vivent ici, leur dernière compétition Internationale.

Les Championnats du monde d’athlétisme à voir en direct et replay vidéo sur France 3

Du côté d’Usain Bolt, l’on préfère délaisser le 200 mètres, et se focaliser sur le 100 mètres et le relais. Avant d’aborder la compétition, l’octuple champion olympique n’était pas réellement au meilleur de sa forme, mais il ne fait nul doute que l’enjeu et la pression sur ses épaules parviendra à le galvaniser. De son côté, Mo Farah entend bien remporter, ce soir, une sixième couronne mondiale. Toutefois, et pour réussir cela, Mo Farah devra prendre l’avantage sur les Éthiopiens Abadi Hadis, Jemal Mekonnen et Yenew Alamirew.

Sachez que les Championnats du monde d’athlétisme sont à voir en direct sur France 3, dès 21 heures, mais aussi en replay vidéo sur Internet.

J’aime ça : J’aime chargement…