Michel Berger à voir sur TF1 et MyTF1 en replay vidéo

Hommage à Michel Berger sur TF1 à la TV > Ce soir, c’est une soirée un peu spéciale qui attend les téléspectateurs, puisque l’on retrouve un vibrant hommage à Michel Berger. Vous pouvez voir Michel Berger 25 ans déjà sur TF1, à partir de 21 heures.

Michel Berger ; l’un des artistes les plus talentueux de sa génération, nous quittait en 1992. Véritable artiste complet, il a interprété des titres ; et des tubes, qui resteront gravés, à jamais, dans l’histoire de la chanson Française. Comment ne pas évoquer, alors, Le paradis blanc, par exemple ? En tant que compositeur, il a également travaillé pour les plus célèbres, comme France Gall pour le titre La déclaration d’amour, Johnny Hallyday et son Quelque chose de Tennessee, et Véronique Sanson. L’on saluera également son travail sur Starmania, la comédie musicale ; plus que célèbre, et qui aura révélé Daniel Balavoine.

Michel Berger 25 ans déjà à voir sur TF1 et MyTF1 en replay vidéo

Pour les 25 ans de sa disparition, Nikos Aliagas a convié de nombreuses stars sur la Scène de la Seine Musicale, afin de lui rendre hommage. Ainsi, Christophe Willem, Claudio Capéo, Élodie Frégé, Isabelle Boulay, Marina Kaye, Nolwenn Leroy, Raphaël, la troupe de «Résiste», Shy’m, Slimane, Tal, Vincent Niclo, et Loïc Nottet interprètent les plus belles chansons de Michel Berger. Toujours au cours de la soirée, l’on pourra également découvrir des archives rares et inédites de l’artiste, qui viendront retracer sa carrière incroyable.

L’hommage Michel Berger 25 ans déjà est à voir sur TF1 à partir de 21 heures, et sur MyTF1 en replay vidéo sur Internet.

