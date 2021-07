Pokemon de Nintendo et Microsoft et son service Xbox Game Pass > Pour débuter ce week-end, place à deux nouvelles informations, qui touchent directement le cœur de millions de joueurs. Avec la Xbox et la Pokemon, beaucoup ne peuvent que se sentir concerné.

Débutons alors ce ; rapide, tour d’horizon, et penchons-nous quelques instants sur Pokemon Switch, un nouvel épisode de Pokemon, prévu sur la Nintendo Switch, et non plus sur la Nintendo 3DS. Alors que Pokemon Switch avait été annoncé très clairement lors de l’E3 2017, de nombreuses inconnues étaient de la partie, à commencer par la date de sortie du titre de Nintendo. Il faudra alors attendre un document avec les derniers résultats financiers ; qui annonçait également les prochaines sorties de Nintendo, pour en apprendre un peu plus. Ici, l’on retrouvait bien un Pokemon listé sur Nintendo Switch, mais avec une date de sortie évoquée à 2018, ou plus tard. Il va encore falloir prendre son mal en patience pour en apprendre un peu plus.

Une presque date de sortie pour Pokemon sur Nintendo Switch et de nouveaux jeux dans le Xbox Game Pass

Autre information, du côté de Microsoft cette fois-ci, qui vient d’annoncer de nouveaux titres pour son service Xbox Game Pass, un abonnement qui permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux, sans limite de durée. Après une première vague début juillet, voici que de nouveaux titres viendront rejoindre le Xbox Game Pass dès le 1er août. Dans cette liste, l’on pourra alors noter Dirt Rally, Dead Rising 3, Limbo, Ultratron, So Many Me, Metal Slug XX et Pharaonic. Certains de ces titres valent amplement le détour, et il ne fait nul doute que l’investissement mensuel de ce Xbox Game Pass soit rapidement rentabilisé pour le joueur.

