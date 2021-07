Bad Buzz pour Pokemon Go, Préco Xbox Onx X et bêta de la prochaine mise à jour de Sony > En ce milieu de semaine, quelques informations auront fait du bruit à travers la planète, à commencer par cet échec cuisant du grand meeting de Pokemon Go.

En effet, il faut savoir que Pokemon Go vient de fêter son deuxième été de présence, et, pour l’occasion, l’on retrouvait l’anniversaire de la mise en ligne du titre. Nouvelle génération, Pokemon Légendaires, tout était mis en place pour divertir comme il se doit les nombreux joueurs. Toutefois, l’évènement marquant qui devait remercier la communauté aura finalement tourné à l’échec. Se déroulant à Chicago, ce meeting devait permettre de connaître une fête intense et riche en émotion. Au final, il sera impossible pour les joueurs de se connecter et de joueur, puisque les serveurs auront bien du mal à répondre présents. Alors que l’on fera abstraction de la gêne occasionnée et de la tristesse affichée par les joueurs, Niantic remboursera les tickets des participants, et offrira 100 dollars de PokéCoins et le Pokemon Légendaire Lugia à chacun des inscrits.

Échec du Meeting de Pokemon Go, Précommande de la Xbox One X et Firmware 5.0 de la PS4 de Sony

Dans un ton plus joyeux, sachez que Microsoft est sur le point de lancer les précommandes de sa future Xbox One X. Alors que lors des différentes présentations de la console, l’on retrouve un « bientôt » pour les précommandes, il ne fait désormais plus de doutes que ces dernières seront ouvertes à l’occasion de la Gamescom, qui se tiendra le 20 août prochain. L’ouverture des précommandes et la prochaine sortie de la Xbox One X pourrait, peut-être, permettre à Microsoft de regagner quelques parts de marché, notamment après des ventes assez peu élevées ; et en baisse, de sa Xbox One. Enfin, sachez que les inscriptions à la bêta du Firmware 5.0 de la PS4 de Sony sont ouvertes au public, et que cette mise à jour pourrait permettre, entre autres, de modifier son ID PSN, une amélioration demandée par beaucoup de joueurs, et certainement celle qui revenait le plus souvent.

