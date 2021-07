Nus & culottés sur la chaîne France 5 à la télévision > Pour ce nouveau numéro inédit du documentaire Nus & culottés, les deux compères prennent la direction des Pays-Bas, avec cet Objectif Amsterdam. Le documentaire Nus & culottés est à voir sur France 5, à partir de 20 heures 50 ce 25 juillet.

Le principe de ce documentaire est facile à comprendre ; c’est dans le plus simple appareil que Nans et Mouts partent des Ardennes. Leur objectif est clair, réussir à atteindre Amsterdam. Dès le début du documentaire, les deux inséparables sont alors à la recherche de la caravane idéale dans le Grand Est, notamment pour se faire remorquer jusqu’à Amsterdam. Ils traversent la région sur la Meuse grâce à un canoë offert par Véronique, Michael et Jules, avant d’êtres reçus par Carla et son compagnon, qui sont des rois de la récupération. Ces derniers leur remettent d’ailleurs les clés d’une caravane pliante Hollandaise, dont ils ne se servaient plus.

Le documentaire Nus & culottés à voir sur France 5 : Objectif Amsterdam en replay vidéo

Alors que Nans et Mouts sont émus devant une telle leçon de générosité, il est l’heure de reprendre la route et de partir en caravane-stop. Avec un tel attelage, difficile d’être pris, mais après quatre longues heures d’attente, ils seront finalement tractés jusqu’à Amsterdam, par Denis et son fils. Une fois arrivés à Amsterdam, Nans et Mouts décident d’inviter leurs compagnons de route, pour une soirée aux chandelles.

Le documentaire Nus & culottés est à voir sur France 5, à partir de 20 heures 50. Objectif Amsterdam est également à revoir en replay vidéo sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook