Les invisibles sur TF1 en vidéo à la TV > Ce soir, la chaîne TF1 propose aux téléspectateurs de découvrir une nouvelle émission inédite des Invisibles, un divertissement très apprécié et qui reprend, avec brio, le concept des caméras cachées. Vous pouvez voir le divertissement Les invisibles avec Arthur en vidéo sur TF1, à partir de 21 heures.

Une nouvelle fois, Arthur donne rendez-vous aux téléspectateurs, dans le but de partager des moments inoubliables de caméras cachées totalement inédites. Pour ce nouveau numéro, Arthur s’est entouré de nombreux complices qui ont tous eu la même mission, piéger des personnalités, des anonymes, mais également des enfants. C’est donc sur la Seine, à bord d’une péniche, que l’animateur reçoit tout ce monde.

Voir le divertissement Les invisibles avec Arthur en vidéo sur TF1 et MyTF1

Au cours de la soirée, l’on retrouve, par exemple, l’auteure-compositrice-interprète et animatrice Marianne James, l’humoriste Jarry, la danseuse et chorégraphe bulgare Denitsa Ikonomova, également championne de danses latines au Canada, l’ex-entraîneur des Bleus Raymond Domenech, les humoristes Florent Peyre et Cartman, la chanteuse Eve Angeli, ou encore l’animateur Laurent Maistret. Pour eux, il est question de se retrouver dans la peau du piégeur, ou du piégé ! Au final, nous n’avons qu’une certitude, que la soirée sera pleine de surprises, et permettra de découvrir de multiples facettes de la personnalité des invités.

Sachez que vous pouvez voir le divertissement Les invisibles avec Arthur en vidéo sur TF1 à partir de 21 heures, mais également sur MyTF1 sur Internet, un peu plus tard en soirée.

