Ninja Warrior en vidéo sur TF1 à la TV > Place, ce soir, à la grande finale de cette nouvelle saison de Ninja Warrior. Alors que les divers épisodes permettaient aux téléspectateurs de découvrir des athlètes incroyables, cette finale viendra couronner ce travail surhumain. La finale de Ninja Warrior est à regarder sur TF1 en vidéo, à partir de 21 heures.

La grande finale de Ninja Warrior le parcours des héros se prépare ce soir sur la chaîne TF1. Pour cette nouvelle année, d’ailleurs, les participants et les téléspectateurs ont pu découvrir de nouvelles épreuves ; inédites, et de nouveaux parcours. Au fil des soirées, des héros de la première saison se sont présentés, tout comme des invités de marque, comme Baptise Giabiconi, Alicia Aylies Miss France 2017, et Frederick Bousquet. Lors de chaque parcours, les difficultés étaient différentes, et s’ils étaient 200 au départ de cette nouvelle saison de Ninja Warrior, ils ne sont désormais plus que 24.

La finale de Ninja Warrior à regarder sur TF1 en vidéo : Replay Le parcours des héros sur MyTF1

24 candidats à espérer venir au bout de l’aventure et qui auront passé, avec brio, les qualifications et les demies-finales du parcours des héros sur TF1. Pour cette finale de Ninja Warrior, il est question de franchir un premier parcours, puis un second, avec 7 obstacles chacun. À terme, ils pourront également tenter de dompter la désormais mythique tour des héros, une tour de 23 mètres de haut, à gravir en moins de 30 secondes. Est-ce que, pour la première fois en France, un candidat parviendra à réussir ce défi ?

La finale de Ninja Warrior est à regarder sur TF1 en vidéo dès 21 heures. Le Replay du Parcours des héros est également à voir ou revoir sur MyTF1 sur Internet.

