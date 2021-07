Le divertissement La famille à remonter le temps à la TV > Ce soir, c’est une nouvelle soirée spéciale qui attend les téléspectateurs, puisque la chaîne M6 propose un nouveau numéro inédit de La famille à remonter le temps, un divertissement très particulier. Vous pouvez voir la famille à remonter le temps sur M6, à partir de 21 heures.

Cette fois-ci, ce sont cinq membres d’une famille originaire du Vaucluse, qui ont accepté de se prendre au jeu d’une expérience qui les marquera à vie, remonter le temps et vivre en immersion dans une décennie passée, pendant une entière semaine. Après un premier épisode consacré aux années 1980, voici qu’Alain (46 ans), Emmanuelle (43 ans), Pauline (16 ans), Clara (13 ans) et Lucie (9 ans), vont se plonger en plein cœur des années 1970 ; pour les adolescents d’aujourd’hui, les années 1970 apparaissent bien comme le Moyen-Âge ! Sur le papier, ils n’ont pas tout à fait tort, puisque, dans les années 1970, moins d’un Français sur trois se lavait tous les jours, et 85 % de la population n’avaient pas de téléphone.

Voir La famille à remonter le temps sur M6 : replay vidéo années 1970 sur 6Play

Les années 1970, c’est aussi le disco, les pantalons à pattes d’éléphant, les papiers peint à fleurs, les vêtements psychédéliques et, en cuisine, les différents plats en gelée. Comment les parents vont réagir en se replongeant dans leur enfance ? Et les enfants seront-ils capables d’utiliser un simple téléphone à cadran, ou d’autres objets qu’ils n’ont jamais vus ?

Il est possible de voir La famille à remontrer le temps sur M6 à partir de 21 heures. Le replay vidéo des années 1970 est aussi disponible sur 6Play, une fois la diffusion terminée.

Partager : Twitter

Facebook