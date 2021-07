Zone Interdite à voir sur M6 : Documentaire sur les vendeurs sur les marchés de l’été en vidéo et Replay sur 6Play

Documentaire de Zone Interdite sur M6 à la TV > Alors que Capital se présente chaque dimanche soir, l’émission Zone Interdite trouve une case le mercredi sur M6, pour nous faire découvrir un documentaire sur les vendeurs sur les marchés de l’été, qui ne disposent que de deux mois pour réussir. Zone Interdite est à voir sur M6, à partir de 21 heures.

Lors de chaque été, ce ne sont pas moins de 13 000 marchés qui animent villes et villages de France. Qu’ils soient chics ou populaires, ils viennent rivaliser de goût et de couleurs pour tenter les vacanciers. Là aussi, maraîchers, poissonniers, et autres vendeurs ambulants se lèvent aux aurores pour se mettre en place et charmer les futurs clients. L’émission Zone Interdite est alors partie dans les coins de l’hexagone pour partir à la rencontre de tous ceux qui ont deux mois pour réaliser la majeure partie de leur chiffre d’affaires, et toujours dans la bonne humeur.

Zone Interdite à voir sur M6 : Documentaire sur les vendeurs sur les marchés de l'été

Laurent, 38 ans, est camelot et surnommé le roi de la débrouille. Dans les faits, il est capable de tout vendre, même les objets les plus insolites et les plus inutiles. De son côté, Denis, à Antibes, se lève tous les matins à quatre heures pour pêcher les poissons qu’il vendra un peu plus tard. À Marseille, cette fois-ci, l’on retrouve Jennifer, qui a quitté son emploi de serveuses pour se lancer dans la vente d’accessoire de smartphones. Enfin, l’on partira à la rencontre de Maryse et Bernard, à Agen, qui récoltent les fruits de la ferme à la main.

L’émission Zone Interdite est à voir sur M6, à partir de 20 heures 45. Le documentaire sur les vendeurs sur les marchés de l’été est également à regarder ; ou à revoir, en vidéo et Replay sur 6Play sur Internet.

