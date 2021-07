Voir le 9e et 10e épisode de l’Amour est dans le pré sur M6 : Replay ADP en streaming vidéo sur 6Play

L’Amour est dans le pré à la TV sur M6 > Place à une nouvelle soirée en compagnie des agriculteurs et agricultrices de cette nouvelle saison de l’amour est dans le pré ; et c’est ce soir que l’aventure prend une nouvelle ampleur. Vous pouvez voir le 9e et 10e épisode de l’Amour est dans le pré sur M6, à partir de 21 heures à la TV.

Ce soir, il est temps ; pour les 13 agriculteurs de cette nouvelle saison de l’Amour est dans le Pré, de rentrer pleinement dans le vif du sujet. Avant d’espérer voir l’amour naître ici, il va falloir cohabiter avec ses prétendantes ; et prétendants, pendant six journées. Ce soir, ce sont cinq agriculteurs qui s’apprêtent à passer leur première soirée en compagnie de leurs prétendantes. Pierre-Emmanuel, dans l’Eure-et-Loir, a eu un coup de foudre pour Gwladys uniquement, qu’il a convié sur son exploitation. Une fois ses valises posées, la kiné Alsacienne va profiter d’un premier dîner en tête-à-tête ; bonne occasion de constater leurs nombreuses similitudes.

Dans le Jura, Christophe accueille ses deux prétendantes dans une ambiance détendue, tandis que l’ambiance est plus électrique du côté de Jean-Marc, qui emmène ses belles au restaurant. Les deux concurrentes, déterminées à ne pas laisser passer leur chance, se rendent coup pour coup lors du repas. Pour Nathalie, elle nous offrira le premier rebondissement majeur de cette nouvelle saison d’ADP, puisque cette dernière ; et alors que ses deux prétendants posent leurs affaires tranquillement, vient annoncer qu’un troisième homme les rejoindra.

