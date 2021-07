Infos jeux-vidéo, Microsoft, Shenmue > Pour clôturer cette nouvelle semaine, place à certaines actualités marquantes dans le monde des jeux-vidéo. Au programme, Microsoft et Shenmue 3 à la Gamescom, suivi du report de Ni no Kuni 2 sur PS4, vers début de l’année prochaine.

Débutons directement ce tour d’horizon avec l’annonce du programme de Microsoft lors de la prochaine Gamescom, qui se tiendra au mois d’août ; du 22 au 26 août, plus précisément. Ici, l’on y retrouvera de nombreux développeurs et constructeurs, à commencer par Microsoft, qui entend bien présenter pour la première fois ; au public Européen, sa Xbox One X, prévue pour une sortie en fin d’année. Belle occasion donc, de découvrir ; ou redécouvrir, certains titres et la console en elle-même. De son côté, la conférence Xbox aura lieu le dimanche 20 août à 21 heures et l’on y découvrira de nouvelles annonces. Le lendemain, même heure, place à un livestream venant célébrer les 20 ans de la franchise Age of Empires.

Programme de Microsoft à la Gamescom, Shenmue 3 Gamescom et report de Ni no Kuni 2

Toujours à la Gamescom, l’on découvrira ; pour la première fois cette fois-ci, Shenmue 3. Lors de l’évènement, Yu Suzuki ; le créateur de Shenmue, sera présent pour parler des nouveautés et de l’avancement du développement de Shenmue 3, toujours prévu sur PC et PS4. Si l’on ne sait pas encore réellement ce que nous verrons, il ne fait nul doute que cela permette à Shenmue 3 de se remettre sur les devants de la scène. Enfin, dernière annonce, moins plaisante toutefois, puisqu’il s’agit du report de Ni no Kuni 2 sur PS4. Lors de l’E3 2017, nous apprenions que le titre sortirait le 10 novembre prochain, avant que Level-5 ne chamboule le planning. Désormais, il faudra se montrer un peu plus patient, puisque Ni no Kuni 2 sera disponible sur PC et PS4, le 19 janvier 2018. De quoi peaufiner encore un peu le soft très attendu.

