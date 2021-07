Vidéo Le grand blind test sur TF1 : Replay de l’émission Le grand blind test fête l’été sur MyTF1

Le grand blind test sur TF1 > Pour fêter comme il se doit l’été, la chaîne TF1 propose aux téléspectateurs une émission inédite du Grand blind test, de quoi passer une bonne soirée. Vous pouvez voir la vidéo de l’émission Le grand blind test sur TF1, à partir de 21 heures.

Ce soir, la soirée est placée sous le signe de la musique, mais également du rire ! Pour fêter cette émission spéciale, Laurence Boccolini reçoit deux équipes ; l’équipe des Miss France composée de Sylvie Tellier, Alicia Aylies, Flora Coquerel et Malika Ménard, et l’équipe des humoristes, composée d’Artus, François Berléand, Cartman et Willy Rovelli. Pour tous, l’objectif est clair, remporter le titre du Roi du Blind Test. Les règles du grand blind test sont simples ; une chanson est diffusée, les deux équipes se font face et doivent retrouver le nom de l’interprète le plus vite que possible. C’est sur une tablette que les participants devront inscrire le nom de l’artiste pour marquer un maximum de points.

Pour ce Grand blind test fête l’été, l’on retrouvera également des épreuves totalement inédites, mais 100 % musicales. De la même façon, de nombreux chanteurs et chanteuses viennent interpréter en live leurs plus grands tubes devant les invités.

Vous pouvez voir la vidéo Le grand blind test sur TF1 dès 21 heures. Le replay de l’émission Le grand blind test fête l’été est aussi à revoir sur MyTF1, une fois la soirée terminée.

