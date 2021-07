Secrets d’Histoire sur France 2 > L’émission historique de Stéphane Bern offre une nouvelle soirée de secrets sur la chaîne France 2 ; au programme, Michel-Ange et ses démons. Vous pouvez regarder Secrets d’Histoire sur les démons de Michel-Ange sur France 2, à partir de 20 heures 55 à la télévision.

Alors qu’il est auteur d’œuvres célèbres comme la Pietà (vierge de pitié) de la Basilique Saint-Pierre de Rome, le David qui est exposé à la Galerie de l’Académie de Florence, ou encore la Création d’Adam qui est peint à même le plafond de la Chapelle Sixtine, le sculpteur ; et peintre, Michelangelo Buonarroti (1475-1564) possédait un génie certain, qui cachait toutefois un caractère bien sombre. Ainsi, de Rome à Florence, en passant par Carrare et ses carrières de marbre, Stéphane Bern vient nous dessiner le parcours de ce fils de fonctionnaire devenu maître absolu de la Renaissance Italienne.

Regarder Secrets d’Histoire sur les démons de Michel-Ange sur France 2 et en replay

Alors qu’il était surnommé Le Divin de son vivant, courtisé par les plus grands mécènes et soutenu par le souverain le plus emblématique de l’époque, le Pape Jules II, Michel-Ange n’en restait pas moins un artiste solitaire, fragile et obsessionnel, aussi bien tourmenté par la perte brutale de sa mère à six ans, que par son amour des jeunes hommes. Acteur majeur de l’histoire Italienne et objet de luttes politiques entre les plus grandes familles, il connaîtra toutefois des rivalités artistiques avec d’autres génies de la Renaissance, comme Léonard de Vinci et Raphaël.

Il vous est possible de regarder Secrets d’Histoire sur les démons de Michel-Ange sur France 2 et en replay, plus tard dans la soirée.

