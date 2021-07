L’émission de divertissement le plus grand cabaret du monde > Ce soir, la célèbre émission le plus grand cabaret du monde revient, mais dans un forme différente, puisqu’il est question de mettre en avant les enfants, dans une émission inédite et rafraichissante. Vous pouvez regarder le plus grand cabaret du monde sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Dans ce numéro spécial du plus grand cabaret du monde, ce sont les enfants qui sont à l’honneur. C’est aux côtés de Patrick Sébastien, que des enfants viennent présenter des numéros qui ont marqué les esprits des téléspectateurs et des invités, tout au long de l’année. L’on retrouve alors bien des numéros différents, comme du jonglage, des acrobaties, des numéros de visuels, des numéros de clowns, de marionnettes, et même de magie.

Regarder le plus grand cabaret du monde sur France 2 : Le cabaret des enfants en vidéo replay sur France Télévisions

L’occasion est alors bonne, ce soir, de se détendre devant un programme bien chargé, et notamment composé de Russian Carnaval (manège aérien), Timothy Trust (magie «Le carton»), Dundu (marionnettes), Aaron Crow (la cire de bougie), Sky Angels (numéro de lanières), Hiroki Hara (magie hologramme), Duo Costache (duo perche aérienne), Tony Chapek (magie écran), Les Pellegrini (acrobates main à main), Livio Tudor (les assiettes et le chien), Kim Young-Min (magie sable), Jonathan Riquelme (rola rola aérien), Peter Marvey (magie boîte à pics), Victor Moiseev (jongleur boules), Raymond Crowe (magie burlesque), Desire of Flight (aérien), et Dani Lary (magie «Le carosse»).

Il vous est possible de regarder le plus grand cabaret du monde sur France 2, à partir de 20 heures 55. Le cabaret des enfants est aussi à voir en vidéo replay sur le site de France Télévisions.

Partager : Twitter

Facebook